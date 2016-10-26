"Кременчук" и "Донбасс" выиграли матчи Украинской хоккейной лиги

В Кременчуге и Харькове завершились матч очередного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Кременчук" обыграл киевский "Дженералз" со счетом 6:2, а "Витязь" уступил "Донбассу" 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

В противостоянии "Витязя" и "Донбасса", в отличие от предыдущей встречи команд, в первом периоде харьковчане навязали дончанам серьезную борьбу, и не только сохранили свои ворота «на замке», но и несколько раз сами остро атаковали ворота Богдана Дьяченко. Впрочем, достичь успеха им удалось не сразу. Найти брешь в защитных редутах оппонента первым удалось дончанам. Во втором периоде дважды ворота Вязовова результативно атаковал Роман Благой. А затем еще один нападающий первого звена Олег Шафаренко установил счет 0:3. Избежать «сухого» поражения "Витязю" удалось на 35-й минуте, когда усилиями Алексея Лазаренко хозяева сократили отставание до двух шайб.

В третьем периоде хозяева попытались развить успех, однако сначала уверенно «в рамке» сыграл Дьяченко, а затем на выручку гостям пришла штанга. У «Донбасса», в свою очередь мог отличиться Виктор Захаров, однако на бросок из убойной позиции среагировал вратарь. За минуту до финального свистка харьковчане пошли ва-банк, сняв вратаря. Однако во время вбрасывания в зоне «Донбасса» шайба отскочила неудачно для хозяев, и преодолев всю площадку, пересекла линию ворот.

В свою очередь, "Кременчук" оформил победу над "Дженералз", выиграв два периода с одинаковым счетом 3:1. Владислав Луговой отличился во втором матче подряд, использовав передачу Андрея Башка.

Команды начали матч без разведки. Стартовая 20-минутка прошла под знаком борьбы, а по-настоящему острых моментов было немного. Первую шайбу в матче зрители увидели сразу после перерыва. Хозяева имели несколько возможностей увеличить преимущество, но в итоге пропустили сами. Подопечные Дмитрия Пидгурского не разобрали оппонентов у собственных ворот, что позволило Богдану Сакову беспрепятственно расстрелять ворота Эдуарда Захарченко. Негодованию главного тренера хозяев не было предела, но менее чем через минуту гнев Дмитрия Ивановича сменился на радость. Это Сергей Кузьмик точным броском в дальний угол завершил комбинацию хозяев. Еще до заключительного перерыва кременчугской команде удалось увеличить разрыв в счете. Илья Коренчук остался без внимания оппонентов, и накоротке переиграл голкипера киевлян. Если в перерыве интрига в матче еще жила, то Дмитрий Игнатенко своим мощным броском в начале заключительного игрового отрезка снял все вопросы относительно победителя. Капитуляцию тренерский штаб гостей подписал, заменив основного голкипера Олега Петрова на Дмитрия Березина. Киевляне пытались переломить ход игры, провоцируя соперников на драки. Но хозяева терпели, а гости зарабатывали удаление за удалением, вследствие чего счет на табло изменился еще трижды. Подопечные Вадима Шахрайчука сумели еще раз поразить ворота Эдуарда Захарченко, но хозяева в долгу не остались, доведя счет до крупного. Дублем в большинстве отметился Виталий Кирющенков.

В итоге – 6:2 – «Кременчук» возвращает себе лидерство в турнирной таблице, а «Дженералз» потерпели самое крупное поражение в текущем чемпионате.

После сегодняшнего дня у "Кременчука" 29 очков (14 матчей), "Донбасса" - 28 (12), "Кривбасса" - 25 (12), "Дженералз" - 23 (13), "Белого Барса" - 6 (13) и "Витязя" - 3 (12).

Матч "Белый Барс" - "Кривбасс" состоится в четверг, 27 октября.