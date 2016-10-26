НХЛ. Вратарь "Тампы Бэй" лишился двух зубов после броска соперника (видео)

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) голкипер "Тампа Бэй Лайтнинг" Бен Бишоп лишился двух передних зубов после броска от игрока "Торонто Мэйпл Лифс" Питера Холланда.

Читайте такжеОдин из лучших вратарей НХЛ представил новый шлем для матчей Кубка мираЭпизод произошел при счете 4:0 в пользу "Тампы Бэй", а матч завершился победой "Лайтнинг" 7:3.

Стоит отметить, что, несмотря на такой удар, Бишоп продолжил игру.