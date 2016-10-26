НХЛ. Вратарь "Тампы Бэй" лишился двух зубов после броска соперника (видео)
12:29, 26 октября 2016Хоккей
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После броска от игрока "Торонто" шайба угодила прямо в лицо Бену Бишопу.
Бишоп лишился двух зубов / thehockeynews.com
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) голкипер "Тампа Бэй Лайтнинг" Бен Бишоп лишился двух передних зубов после броска от игрока "Торонто Мэйпл Лифс" Питера Холланда.
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Стоит отметить, что, несмотря на такой удар, Бишоп продолжил игру.
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