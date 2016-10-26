НХЛ: Кросби вернулся на лед и забил за "Питтсбург" в матче с "Флоридой"

Лидер действующих чемпионов НХЛ "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби, который пропустил первые шесть игр чемпионата из-за сотрясения мозга, забил в своем первом матче в сезоне. Об этом пишет Sport Arena.

Гол капитана "Пингвинз" был забит во время игры в большинстве после паса Евгения Малкина. После передачи россиянина Кросби оказался один перед воротами вратаря "Флориды" Джеймса Раймера и переиграл его кистевым броском.

Кросби, ранее имевший проблемы с сотрясениями, в прошлом году сумел провести на площадке 80 матчей, забив в них 36 голов и набрав 85 очков.

Результаты матчей дня НХЛ:

Питтсбург — Флорида 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 18:02 Смит - 0:1, 26:08 Пысык - 0:2, 33:31 Кросби - 1:2, 45:36 Хагелин - 2:2, 49:42 Фер - 3:2.

Бостон - Миннесота 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Шайбы: 25:07 Койл - 0:1, 25:19 Стюарт - 0:2, 30:36 Сутер - 0:3, 36:39 Зукер - 0:4, 55:12 Поминвилль - 0:5.

Нью-Джерси - Аризона 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Шайбы: 07:04 Мартинук - 0:1, 08:43 Холл - 1:1, 29:40 Холл - 2:1, 34:03 Энрике - 3:1, 47:51 Экман-Ларссон - 3:2, 53:53 Экман-Ларссон - 3:3, 57:59 Зейджак - 4:3, 59:46 Зейджак - 5:3.

Филадельфия — Баффало 4:3 Б (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 22:06 Эннис - 0:1, 23:56 Моулсон - 0:2, 35:43 Моулсон - 0:3, 44:30 Конечны - 1:3, 57:04 Шенн - 2:3, 58:09 Штрайт - 3:3.

Детройт - Каролина 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 04:53 Ванек - 1:0, 11:51 Ларкин - 2:0, 15:55 Ларкин - 3:0, 26:43 Стаал - 3:1, 33:12 Раск - 3:2, 37:04 Атанасиу - 4:2.

Торонто - Тампа-Бэй - 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Шайбы: 01:19 Стэмкос - 0:1, 07:15 Киллорн - 0:2, 17:12 Стэмкос - 0:3, 27:23 Хедман - 0:4, 39:03 Нюландер - 1:4, 46:45 Кучеров - 1:5, 48:28 ван Римсдайк - 2:5, 49:47 Мэттьюз - 3:5, 55:10 Наместников - 3:6, 55:56 Дрюэн - 3:7.

Сент-Луис - Калгари - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 03:54 Уайдмен - 0:1, 10:30 Энгелланд - 0:2, 22:16 Беннетт - 0:3, 45:49 Шеттенкирк - 1:3, 58:49 Гудро - 1:4.

Даллас - Виннипег - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 14:37 Ритчи — 1:0, 25:02 Ивс — 2:0, 39:55 Армиа — 2:1, 47:27 Сегин — 3:1, 59:50 Шайфли — 3:2.

Ванкувер - Оттава - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 07:38 Дзингель - 0:1, 42:12 Дзингель - 0:2, 57:41 Пажо - 0:3.

Сан-Хосе - Анахайм 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 07:58 Павелски - 1:0, 37:49 Вагнер - 1:1, ОТ 01:24 Власич (Павелски) - 2:1.

Лос-Анджелес - Коламбус 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 21:31 Саад - 0:1, 33:40 Копитар - 1:1, 34:51 Аткинсон - 1:2, 54:03 Даути - 2:2, ОТ 01:14 Мартинес - 3:2.