НХЛ: "Монреаль" победил четвертый раз подряд и стал новым лидером чемпионата

"Монреаль Кэнэдиэнс" победили "Филадельфию Флайерс" со счетом 3:1 и стали лидером Атлантического дивизиона и всего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забили Ши Вебер, Брэндан Галлахер и Александр Радулов.

В другом матче "Калгари Флэймс" победил по буллитам "Чикаго Блэкхоукс". Эта встреча отметилась тем, что в серии буллитов вратари обеих команд Кори Кроуфорд ("Чикаго") и Брайан Эллиотт ("Калгари") сделали на двух 13 сейвов подряд.

Монреаль - Филадельфия - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 25:28 Вебер - 1:0, 31:47 Ворачек - 1:1, 53:08 Галлахер (Радулов, Вебер - больш.) - 2:1, 58:57 Радулов - 3:1.

Чикаго - Калгари - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0; 0:1)

Шайбы: 4:51 Беннетт - 0:1, 21:32 Кэйн - 1:1, 26:52 Монахэн - 1:2, 44:12 Кэмпбелл - 2:2.

Решающий буллит: Верстиг (7 раунд).