В НХЛ прошел первый матч сезона на открытом воздухе

"Эдмонтон Ойлерз" победили "Виннипег Джетс" со счетом 3:0 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на открытом воздухе.

Традиционно встречи на открытом воздухе в НХЛ проходят в в январе-феврале, но в нынешнем сезоне игру "Классики наследия", где участвуют только канадские команды, было решено назначить на конец октября.

Из-за слишком солнечной погоды матч начался с опозданием в несколько часов, но в итоге хоккеисты вышли на лед и провели встречу. В результате, "Эдмонтон" добыл пятую победу в шести матчах сезона, закрепившись на первом месте в Западной конференции и всей лиге.

В других матчах отметим две победы команд из Нью-Йорка, а также успеха 32-летнего форварда "Миннесоты" Зака Паризе, который забросил 300-ю шайбу в карьере и стал 196-м игроком НХЛ, которому покорилась эта отметка.

Результаты матчей:

Виннипег - Эдмонтон 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: 29:24 Летесту - 0:1, 31:10 Нюрс - 0:2, 37:16 Кассьян - 0:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Шайбы: 21:15 Паризе - 0:1, 24:23 Таварес -1:1, 24:57 де Хаан - 2:1, 27:31 Бойчак - 3:1, 32:37 Паризе - 3:2, 46:29 Квайн - 4:2, 48:35 Хики - 5:2, 57:12 Нидеррайтер - 5:3, 58:17 Таварес - 6:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 00:33 Врбата - 0:1, 12:13 Йоорис - 1:1, 25:45 Миллер - 2:1, 36:18 Врбата - 2:2, 41:55 Джирарди - 3:2.

Анахайм - Ванкувер - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 00:33 Кольяно - 1:0, 19:27 Хорват - 1:1, 20:18 Фаулер - 2:1, 44:19 Х.Седин - 2:2, 51:24 Ритчи - 3:2, 58:43 Перри - 4:2.