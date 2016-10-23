"Донбасс" победил "Кривбасс" в центральном матче тура Украинской хоккейной лиги

Сегодня в чемпионате УХЛ были сыграны два матча.

Донецкий "Донбасс" со счетом 2:0 победил криворжский "Кривбасс" в центральном матче тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) и вышел на второе место в турнирной таблице. Забитыми шайбами за "Донбасс" отметились Евгений Никифоров и Олег Шафаренко. В другом матче дня киевские "Дженералз" разгромили аутсайдера чемпионата харьковский "Витязь" 8:1. Донбасс - Кривбасс - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 34:00 Никифоров (Р. Благой) - 1:0; 57:50 Шафаренко (Р. Благой, Хакимов) - 2:0. Дженералз - Витязь - 8:1 (3:0, 4:1, 1:0) Шайбы: 06:44 Бондаренко (Скрипец, Цыпнятов) - 1:0; 14:22 Лялька (Мушников, Афанасьев - больш.) - 2:0; 15:35 Тимченко (Лиманский, Коляда) - 3:0; 27:19 Лялька (Тимченко, Коляда) - 4:0; 30:55 Лиманский (Коляда, Тимченко) - 5:0; 32:38 Шаманский (Безуглый, Бондаренко) - 6:0; 36:02 Басков (Лялька, Мушников - больш.) - 7:0; 37:09 Ефремов (Лазаренко) - 7:1; 47:43 Цыпнятов (Костюк) - 8:1.

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