Лидер чемпионата НХЛ "Ванкувер" проиграл впервые в сезоне

Неожиданный лидер старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в своем пятом матче "Лос-Анджелес Кингс" со счетом 3:4 в овертайме.

Примечательно, что в нынешнем сезоне "Ванкувер" трижды добывал волевые победы, причем в матче с "Калгари" канадцы выиграли, уступая 0:3. Во встрече с "Кингс" лидеры чемпионата вновь проигрывали 0:3 и смогли отыграться. Однако в овертайме точнее были хозяева площадки.

В других матчах отметим победу "Чикаго" над "Торонто", а с ней шестую шайбу в сезоне словака Рихарда Паника. Этот гол позволил "Блэкхокс" перевести матч в овертайм, а игроку - стать лидером в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Результаты матчей:

Лос-Анджелес — Ванкувер 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0);

Чикаго — Торонто 5:4 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0);

Вашингтон — Нью-Йорк Рейнджерс 2:4 (2:0, 0:3, 0:1);

Бостон — Монреаль 2:4 (0:0, 0:2, 2:2);

Филадельфия — Каролина 6:3 (0:0, 4:3, 2:0);

Оттава — Тампа-Бэй 1:4 (0:0, 1:2, 0:2);

Флорида — Колорадо 5:2 (0:1, 2:0, 3:1);

Детройт — Сан-Хосе 3:0 (0:0, 2:0, 1:0);

Нью-Джерси — Миннесота 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0);

Нэшвилл — Питтсбург 5:1 (1:1, 4:0, 0:0);

Даллас — Коламбус 0:3 (0:0, 0:1, 0:2);

Калгари — Сент-Луис 4:6 (0:1, 2:3, 2:2).