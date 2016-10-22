"Кременчук" выиграл у "барсов" и вновь вышел на первое место УХЛ

В Кременчуге завершился матч Украинской хоккейной лиги, в котором «Кременчук» принимал белоцерковский «Белый Барс», и выиграл со счетом 6:1, сообщает пресс-служба "Кременчука".

Несмотря на статус фаворита и большое преимущество, кременчужане первыми пропустили шайбу уже на второй минуте матча. Гол Максима Разумова долго оставался единственным в поединке – вратарь гостей Виталий Власенко никак не давал распечатать свои ворота, но и он был бессилен на 20-ой минуте, когда защитник хозяев Дмитрий Игнатенко в большинстве 5 на 3 сравнял счет 1:1 после первого периода.

Гол «в раздевалку» негативно повлиял на белоцерковцев и во втором периоде «Кременчук» забросив четыре безответные шайбы, сняв вопрос о победителе. Отличились Дмитрий Чернышенко, Севастьян Карпенко, Илья Коренчук и Владислав Луговой (в меньшинстве). При счете 5:1 главный тренер «барсов» Константин Буценко поменял вратаря – на лед на вышел Юрий Краснопольский.

В третьем периоде Артем Гниденко метким броском поставил точку в матче 6:1

8-я шайба Ильи Коренчука позволила ему выйти на первое место среди снайперов и бомбардиров УХЛ (18 очков).

Кроме того, гол Севастьяна Карпенко стал юбилейным для кременчужан в нынешнем чемпионате – 50-ым. Всего у них стало 53 – лучший показатель пока в лиге. У «Донбасса» 49.

Таким образом, кременчужане после 13 игр набрали 26 очков и возглавили турнирную таблицу УХЛ, обогнав на один балл «Кривбасс». Криворожцы завтра сыграют в гостях против «Донбасса», в активе которого 22 очка.