Тренер сборной Украины по хоккею Савицкий: "На чемпионате мира меня устроит только первое место"

До старта домашнего чемпионата мира по хоккею украинской сборной остается ждать ровно полгода. С 22 по 28 апреля 2017-го, в конце нынешнего зимнего сезона 2016/17, в Киеве, на льду Дворца спорта сойдутся 6 национальных сборных, чтобы оспорить две путевки в элитный дивизион мирового хоккея. В спорте так повелось, что хозяева турнира всегда находятся на особом счету. Где бы, и в каком бы виде спорта эти соревнования не проходили. А болельщики сборной Украины, которая не играла на «высшем уровне» с чемпионата мира-2007 в Москве (где заняла последнее 16-е место), вправе требовать от команды такого долгожданного возвращения в мировую элиту. Между тем, если на домашнем турнире 2011 года во втором по значимости дивизионе в Киеве украинцы заняли 3-е место, то спустя два года, в 2013-м, на турнире третьего по значимости дивизиона в Донецке стали победителями. Опыт побед на домашних турнирах у нашей команды уже есть.

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий, который привел команду в 2016-м к победе в третьем по значимости Дивизионе 1В чемпионата мира в Загребе (Хорватия), рассказал УНИАН о подготовке команды к ЧМ-2017, обрисовал положение дел в отечественном хоккее и заявил, что его не устроит никакое другое место на предстоящем турнире в Киеве, кроме первого.

В нынешнем сезоне стартовала Украинская хоккейная лига. Насколько этот проект поднимет качество нашего хоккея? Возможно, как-то его упорядочит, придаст структурированность…

Появление УХЛ должно сыграть свою положительную роль. Все, что было перечислено, должно произойти. Надеюсь, что украинский хоккей выйдет на более высокий уровень и качество. То, что ведущие игроки страны аккумулируются в одной лиге это уже хорошо.

Шесть команд – предел УХЛ? Или в Украине есть потенциал в развитии вида спорта в других регионах, создании новых команд.

Если мы хотим, чтобы в Украине был сильный конкурентоспособный чемпионат, мы не можем увеличить число команд. Нет столько мастеров, чтобы соответствовать высокому качеству игры. Поэтому на сейчас шесть команд – максимум. Хотя, безусловно, всегда хочется большего. Для того, чтобы расширять национальный чемпионат нужны иностранцы, легионеры высокого класса. Пока они не едут – нынешнее число команд оптимальное. Повторюсь, большего и не надо, хотя хочется

Все ли сильнейшие игроки страны сейчас задействованы? Каков их процент выступает в УХЛ, какой в зарубежных чемпионатах? Возможно, кто-то не нашел себя в нынешнем сезоне…

Большинство играет здесь. Вместе с тем, несколько ребят играют в Северной Америке. Также есть игроки, которые выступают в российских лигах, а это уже идет вразрез с интересами национальной сборной. Здесь, как говорится, у каждого свои интересы. В России ужесточили лимиты на легионеров, вводят свои параметры для клубов. Игроки зачастую стремятся получить паспорт РФ, чтобы играть в российском чемпионате. Собственно, поэтому и была создана УХЛ, чтобы игроки здесь могли реализоваться, чтобы не было соблазна куда-то ехать. Это очень важный вопрос для нашего хоккея.

Когда национальная сборная начнет подготовку к Чемпионату мира? Какие планы – товарищеские матчи, турниры…

Сейчас очень плотный график игр в УХЛ, поэтому смысла в дополнительных товарищеских матчах я не вижу. Мы просматриваем всех игроков в играх нашего чемпионата. Для них есть игровая практика, для тренерского штаба – пища для размышлений. Поэтому каких-то дополнительных игр не будет.

Будет запланированный изначально турнир в Польше. Команда собирается 10 декабря в ледовой арене «Терминал» в Броварах, потом 11-13 проводим тренировки и 14-го вылетам на Турнир в Польшу, где кроме хозяев турнира нашими соперниками также будут команды Казахстана и Кореи. Это будет первая часть нашей подготовки к Чемпионату мира.

Как вы будете комплектовать команду к мировому первенству? Будете ли привлекать звенья целиком из каких-то команд, или рассчитываете на индивидуальное мастерство игроков?

Первые наметки уже есть. Состав будет комплектоваться из игроков разных клубных звеньев. Да и, собственно, такого не может быть, чтобы в клубе постоянно играли в одинаковых сочетаниях. Причины банальные - болезни, травмы. В принципе, у нас есть костяк с прошлых сезонов – сыгранные звенья, пары защитников. Те, кто играл в национальной сборной раньше. Их мы будем привлекать и дальше. Но не всегда они выступают в одних и тех же клубах, в одних сочетаниях. Приезжая в сборную, они «вспоминают» друг друга, и быстро сыгрываются.

Кроме того, будем пробовать других ребят. Тех, кто проявляет себя в клубах. Этот процесс живой, постоянный. За красивые глаза уж точно никого брать не будем.

Есть ли уже сейчас костяк команды, игроки чье место в составе практически гарантированно за «былые заслуги», вроде прошлогоднего победного ЧМ в Дивизионе 1В? Или каждый сезон с чистого листа?

Костяк команды есть. Нельзя, чтобы состав команды постоянно радикально менялся. Но, как я уже говорил, мы постоянно следим за всеми игроками. И те, которые уже зарекомендовали себя в сборной, и те, кто еще не привлекался, у нас всегда на виду. У кого-то может быть игровой спад, а у кого-то сезон выдается отличный. Это постоянный процесс.

Какие имена Вам, как главному тренеру национальной сборной открыл нынешний сезон УХЛ?

Скажем так, определенные наметки есть, но я бы не хотел кого-то конкретно выделять именно сейчас. Ведь в национальной команде эти игроки еще не выступали, своих качеств не показали. Сборная еще не стартовала в этом сезоне. Вот когда их пригласят в сборную, и если они там покажут себя, тогда и будем говорить про этих игроков. Пока же они выступают за свои клубы, а клубные дела – это клубные. Я не могу в них вмешиваться.

Оцените общий уровень молодежи в украинском хоккее. Насколько эффективно работают наши школы?

Все школы, которые у нас есть сейчас, все работают на должном уровне. Вместе с тем, не у всех есть необходимое количество льда для тренировок, бывают другие материально-технические проблемы… Скажу так - что есть, то есть. Безусловно, видно, что тренеры стараются, работают.

В последнее время хоккей практически ушел из столицы. Между тем, есть главная арена страны - Дворец спорта, есть Ледовая арена на улице Шалетт, арены на ул. Мельникова, АТЭК…

Я не буду углубляться в клубные проблемы, в частности, почему в Киеве не проводятся матчи УХЛ. Это – прерогатива самих клубов. Что касается арен, то они работают. Проходят тренировки на АТЭКе, на Шаллет. Там есть лед, работают школы, идут тренировки. Что касается арены на улице Мельникова, то здесь ситуация сложнее. Ищем деньги, пока ситуация с этой ареной не разрешилась.

Визитная карточка украинского хоккея – киевский «Сокол», в котором в бытность игрока выступали и Вы, уже несколько лет не представлен в национальном чемпионатею . Что сейчас происходит в клубе?

Клуб существует, у «Сокола» есть своя детская школа, которая функционирует. Нет взрослой команды, но сейчас многих команд нет… Все мы надеемся, что со временем украинский хоккей окрепнет. Возможно, возродится и команда «Сокол».

Вернемся к сборной. На Ваш взгляд, команде реально побороться за место в двойке лучших и возвращение в элитный дивизион, где мы не выступали со времен ЧМ-2007 в Москве?

Я бы сказал так – ставить какие-то другие задачи лично для себя не намерен. Я буду бороться только за попадание в элиту. Реально ли? Надеемся и верим. Нашей команде, тем более у себя дома, все по плечу. Будем настраиваться только на победу.

Кого из команд-соперников или отдельных игроков вы бы выделили особо?

Никого выделять не буду. И вот почему… Все игроки, коллеги, в Федерации, все знают, что у меня четкий приоритет – все зависит от нас, от нашей игры, нашего состояния. Другого и быть не может. Я ставлю только максимальные задачи.

У нас есть аналитический отдел, который готовит материалы, отрывки игр. Мы смотрим, анализируем соперника, но всегда полагаемся исключительно на свои силы.

Оргкомитет киевского турнир предложил совершенно новое расписание ЧМ по сравнению с прошлыми годами, вынося матчи на те дни, которые ранее считались «законными выходными». На Ваш взгляд, не будет ли у одних команд преимущества над другими из-за того, что команды не проводят матчи в один день?

Сложно сказать. Наверное, кому-то помешает, кому-то поможет. Я в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией… Я не думаю, что над этим стоит ломать голову. Это решение организаторов. Раз так решили – будем играть в рамках такого регламента. Мы готовы ко всему

В элиту по итогам ЧМ в Дивизионе 1А выходит две команды. Какой результат сборной Украины на ЧМ-2017 устроит лично Вас?

Только первое место. Я настраиваю команду исключительно на победу.

Кирилл Стадниченко