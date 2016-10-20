"Кривбасс" одолел "Дженералз" и стал единоличным лидером УХЛ

Обыграв в матче 12-го тура «Дженералз», команда Александра Куликова "Кривбасс" из Кривого Рога вернула себе первую строчку турнирной таблицы, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Матч завершился со счетом 2:0.

Открыть счет командам удалось лишь на исходе 50-й минуты.

Свою сильную сторону во всей красе продемонстрировал "Кривбасс", который к матчу против «Дженералз» подошел с лучшим процентом реализации большинства (25,86%). И подопечные Вадима Шахрайчука в этом убедились. Результативную атаку, играя в формате «5х4», начал Селянин, поддержал Черненко, а замкнул Нименко.

А когда до конца встречи оставалось чуть меньше четырех минут вопрос о победителе снял Толканов, который эффектно переиграл Петрова после передачи Секирко.

Как результат, «Кривбасс» одержал вторую «сухую» победу в чемпионате сезона 2016/17 и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

«Кривбасс» Кривой Рог – «Дженералз» Киев – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы: 1:0 Нименко (Селянин, Черненко), 49:49-бол, 2:0 Толканов (Секирко), 56:20.