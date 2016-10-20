"Виннипег" совершил невероятный камбэк в матче-дуэли первых номеров прошлого драфта НХЛ (видео)

Форварды Остон Мэттьюз и Патрик Лайне, выбранные на прошлом драфте НХЛ под первым и вторым номером соответственно, впервые встретились друг с другом в матче лиги.

"Виннипег Джетс" Лайне одержал победу "Торонто Мэйпл Лифс" над Мэттьюза со счетом 5:4. Причем, по ходу второго периода "Торонто" побеждал 4:0, но не смог сдержать Лайне, который забил три шайбы, в том числе победную в овертайме.

Мэттьюз в этой игре отметился результативной передачей.

В другом матче дня "Детройт" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:1.