"Донбасс" и "Кременчук" одержали гостевые победы в матчах УХЛ

В Белой Церкви и Харькове состоялись матчи очередного игрового дня Украинской хоккейной лиги, в которых "Белый Барс" был разгромлен гостями из донецкого "Донбасса" - 2:9, а "Витязь" уступил "Кременчуку" - 1:3, сообщает официальный сайт турнира.

В Белой Церкви гости имели большое преимущество на протяжении 40 минут игрового времени, выиграв два периода с общим счетом 7:0. Любопытно, что никто из игроков дончан не сделал даже дубль - шайбы забрасывали разные игроки. Голы на счету Никифорова, Шафаренко, Захарова, Свищева, Бабинца, Большакова и Рамазанова. В третьем периоде Ромащенко размочил счет - 1:7, но Хакимов и Мазур в ответ довели преимущество "Донбасса" до "+8" - 9:1. И только Разумов в концовке матча забил второй гол в составе "Белого Барса".

В Харькове борьба была куда более упорная. Первый и третий периоды завершились вничью, а решающей в матче стала вторая 20-минутка. После безрезультатного первого периода во втором игроки "Кременчука" Гриценко и Кузьмик оформили преимущество гостей в "+2". В заключительном периоде Исаенко довел преимущество гостей до 0:3, но затем Лазаренко сумел реализовать большинство и размочить счет - 1:3.

Таким образом, после очередных матчей в турнирной таблице УХЛ у "Кременчука" 23 очка (12 матчей), "Донбасса" и "Кривбасса" по 22 (по 10 игр), "Дженералз" - 20 (10), "Белого Барса" - 6 (12), "Витязя" - 3 (10).

12-й тур УХЛ завершится в четверг, 20 октября, матчем "Кривбасс" - "Дженералз".