ХК "Донбасс" расторг контракт с нападающим Демянюком

Хоккейный клуб Донбасс расторг контракт с нападающим Дмитрием Демянюком по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте донецкой команды.

В текущем сезоне чемпионата Украины 28-летний форвард провел в свитере "Донбасса" четыре матча, в которых сделал четыре результативных передачи.

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"ХК "Донбасс" совместно с болельщиками благодарит Дмитрия за игру в команде и желает удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на данный момент "Донбасс" идет на 4-м месте в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги, набрав 19 очков в 9 матчах. Вместе с тем, по потерянным очкам дончане делят 1-2-е места с "Кривбассом" из Кривого Рога.