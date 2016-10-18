"Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в самом зрелищном матче дня НХЛ

В ночь на вторник по киевскому времени в североамериканской Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча, самым зрелищным из которых оказался поединок "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сан-Хосе Шаркс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 7:4.

Любопытно, что в составе "рейнджеров" никто не сделал даже дубля - все сем шайб забивали разные игроки.

Судьба матча была решена во втором периоде. После равной первой 20-минутки (1:1) и малорезультативной второй (3:1) в заключительном периоде команды забросили семь шайб на двоих, но "Рейнджерс" не только сохранил, но и увеличил на один гол свое преимущество.

Центрфорвард нью-йоркской команды Крис Крайдер, Первая звезда матча, набирает очки в третьей игре кряду (3+3). Шесть очков в стартовых трех поединках последний раз игрок «Рейнджеров» набирал в сезоне-1992/93, а три стартовых встречи с минимум двумя очками в каждой хоккеист клуба проводил в сезоне-1990/91. Что интересно, Крайдер впервые в карьере забил в трех матчах подряд, хотя в НХЛ проводит уже пятый сезон.

В других матчах дня "Питтсбург" проиграл "Колорадо" в овертайме 3:4, "Детройт" крупно обыграл "Оттаву" - 5:1, а "Виннипег" уступил "Бостону" 1:4.