"Кривбасс" победил "Кременчук" и возглавил турнирную таблицу УХЛ

Криворожский "Кривбасс" стал новым лидером Украинской хоккейной лиги после вчерашних матчей чемпионата.

"Кривбасс" дома обыграл в серии буллитов "Кременчук", а во встрече аутсайдеров "Белый Барс", выигрывая по ходу матча у "Витязя" 5:1, с трудом смог удержать победу - 7:6.

Таким образом, "Кривбасс", выигравший в восьми из десяти матчей сезона, с 22 рчками возглавил турнирную таблицу. Далее следуют "Кременчук" (11 матчей, 20 очков), киевские "Дженералз" (10 матчей, 20 очков) и донецкий ХК "Донбасс" (9 матчей, 19 очков).

Кривбасс - ХК Кременчук - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 10:21 Савченко (Толканов, Секирко) - 1:0; 16:36 Т. Гриценко (Башко) - 1:1; 34:44 Гниденко (Кирющенков, Петранговский - больш.) - 1:2; 36:51 Магеров (Черненко, Нименко - больш.) - 2:2; 50:58 Янишевский (Бойков) — 2:3, 55:21 Селянин - 3:3.

Витязь - Белый Барс - 6:7 (1:5, 3:2, 2:0)

Шайбы: 03:49 Разумов (Дворецкий) — 0:1; 06:17 Козиенко (Разумов) — 0:2; 11:14 Разумов — 0:3; 12:22 Лесников (Ромащенко, Печерских) — 0:4; 18:10 Лазаренко (Ханин, Кривда) — 1:4; 19:11 Лесников (меньш.) — 1:5; 20:55 Максименко (Матвиенко) — 2:5; 24:10 Максименко (Еловиков, Посевин) — 3:5; 24:57 Козиенко (Разумов, Дворецкий) — 3:6; 30:38 Еловиков (Посевин, Сирченко) — 4:6; 36:29 Дворецкий — 4:7; 45:38 Посевин (Кривда) — 5:7; 50:30 Лазаренко (Ханин, Еловиков) — 6:7.