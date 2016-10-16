НХЛ. Хет-трики Колборна и Паника принесли победы "Колорадо" и "Чикаго"

Хет-трики форварда "Колорадо" Джо Колборна и форварда "Чикаго" Рихарда Паника стали одним из главных событий насыщенного игрового дня, который завершился минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.

В результате, "Колорадо" победил "Даллас" со счетом 6:5, а "Чикаго" обыграл "Нэшвилл" - 5:3.

Для обоих хоккеистов эти хет-трики стали первыми в карьере. Ранее оба форварда не блистали результативностью, а Колборн, который был подписан "Колорадо" в качестве свободного агента, мог вовсе покинуть лигу.

Также стоит отметить дебютный гол в НХЛ 19-летнего форварда "Торонто" Митч Марнера. Один из самых талантливых игроков лиги забил шайбу в первом периоде, сделав счет матча против "Бостона" 2:0. Игра завершилась победой "Мэйпл Лифс" 4:1.

Результаты матчей:

Миннесота - Виннипег - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Тампа-Бэй - Нью-Джерси - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Торонто - Бостон - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Оттава - Монреаль - 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Флорида - Детройт - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Питтсбург - Анахайм - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Коламбус - Сан-Хосе - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Сент-Луис - Нью-Йорк Рейнджерс - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Чикаго - Нэшвилл - 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Аризона - Филадельфия - 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Колорадо - Даллас - 6:5 (2:2, 3:2, 1:1)

Ванкувер - Калгари - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)