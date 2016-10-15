"Донбасс" проиграл "Дженералз" в центральном матче 11-го тура УХЛ

В Дружковке (Донецкая область) завершился матч 11-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал киевский "Дженералз" и проиграл сопернику из столиці со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в заключительной третьей 20-минутке.

Киевляне открыли счет в середине первого периода, когда на 10-й минуте точный бросок удался Ляльке. Впрочем, спустя 15 секунд Захаров сравнял счет. А в середине второго периода, на 33-й минуте, Роман Благой вывел "Донбасс" вперед.

Гости решили судьбу матча в третьем периоде. Безуглый сравнял счет на 44-й минуте, а на 51-й Безуглый сделал дубль и принес победу своей команде. В сотавшиеся девять с небольшим минут ни одной команде не удалось поразить ворота соперника.

Таким образом, "Дженералз" сумел набрать 20 очков, догнать "Кривбасс" по набранным баллам и обойти "Донбасс" (19) в турнирной таблице.

Еще два матча тура - "Кривбасс" против "Крменчука" и противостояние аутсайдеров турнирной таблицы "Витязь" против "Белого Барса" состоится в воскресенье, 16 октября.