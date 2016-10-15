Форвард "Эдмонтона" Макдэйвид набрал по три очка в первых двух матчах сезона НХЛ и повторил рекорд Гретцки
В последний раз хоккеист "Эдмонтона" набирал шесть очков в первых двух матчах регулярного сезона в 1987 году, им был Уэйн Гретцки (1+5).
Лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стал игрок канадского "Эдмонтон Олйлерз" Коннор Макдэйвид, сообщает официальный сайт турнира.
Игрок вновь набрал три (гол, две передачи) очка и помог "Ойлерз" во второй раз подряд выиграть Битву за Альберту у "Калгари Флэймз".
Читайте такжеЛучший бомбардир в истории НХЛ Гретцки стал вице-президентом клуба "Эдмонтон Ойлерз"
В пятницу "Ойлерз" победили со счетом 5:3, в перед этим в среду они взяли верх 7:4.
После двух матчей сезона на счету первого номера драфта-2015 три гола и три передачи. Согласно данным Elias Sports Bureau, в последний раз хоккеист "Эдмонтона" набирал шесть очков в первых двух матчах регулярки в 1987 году. Им был легендарный Уэйн Гретцки (1+5).
НХЛ. 14 октября.
Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхоукс - 3:2
Калгари Флеймз - Эдионтон Ойлерз - 3:5
Лос-Анджелес Кинг - Филадельфия Флайерз - 2:4