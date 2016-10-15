Форвард "Эдмонтона" Макдэйвид набрал по три очка в первых двух матчах сезона НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стал игрок канадского "Эдмонтон Олйлерз" Коннор Макдэйвид, сообщает официальный сайт турнира.

Игрок вновь набрал три (гол, две передачи) очка и помог "Ойлерз" во второй раз подряд выиграть Битву за Альберту у "Калгари Флэймз".

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В пятницу "Ойлерз" победили со счетом 5:3, в перед этим в среду они взяли верх 7:4.

После двух матчей сезона на счету первого номера драфта-2015 три гола и три передачи. Согласно данным Elias Sports Bureau, в последний раз хоккеист "Эдмонтона" набирал шесть очков в первых двух матчах регулярки в 1987 году. Им был легендарный Уэйн Гретцки (1+5).

НХЛ. 14 октября.

Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхоукс - 3 : 2

Калгари Флеймз - Эдионтон Ойлерз - 3:5

Лос-Анджелес Кинг - Филадельфия Флайерз - 2:4