Маршан набрал 5 очков и стал главным героем второго игрового дня НХЛ нового сезона

Нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршан набрал пять очков в первом матче нового сезона НХЛ 2016/17 для своей команды, в котором "медведи" выиграли у "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 6:3, сообщает официальный сайт лиги.

Маршан начал играть с того момента, где закончил на Кубке мира. В пятницу, ровно через две недели после того, как в составе сборной Канады он забросил чемпионскую шайбу в ворота сборной Европы, Маршан помог "Брюинз" отыграть дефицит в две шайбы после первого периода, организовав пять шайб (два гола, три передачи) в ворота голкипера "Джекетс" россиянина Сергея Бобровского. Последняя шайба, единственная, к которой Маршан не приложил руку, была заброшена в пустые ворота. Стоит отметить, что все шайбы "Бостон" забивал в равных составах.

Два гола и передача на счету Дэвида Бэккеса, который действовал на позиции центрфорварда первого звена вместо пропускавшего из-за травмы встречу Патриса Бержерона. На правом краю первого звена играл Давид Пастрнак, набравший четыре (2+2) очка.

Маршан стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим пять очков в первом матче сезона и первым с 2013 года, когда это сделал Томас Ванек. Последним хоккеистом "Бостона", кому эту удалось, в 1973 году был легендарный Фил Эспозито.

НХЛ. 13 октября.

Даллас Старз – Анахайм Дакс 4:2

Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд 3:2

Виннипег Джетс – Каролина Харрикейнз 5:4 ОТ

Питтсбург Пингвинз – Вашингтон Кэпиталз 3:2 Б

Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз 6:4

Флорида Пантерз – Нью-Джерси Дэвилз 2:1 ОТ

Баффало Сэйбрз – Монреаль Канадиенс 1:4

Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс 5:3

Коламбус Блю Джекетс – Бостон Брюинз 3:6