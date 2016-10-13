"Кременчук" разгромил "Витязь" в последнем матче тура УХЛ

В Кременчуге состоялся заключительный матч 10-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал харьковский "Витязь" и одержал уверенную победу со счетом 6:0.

Хозяева площадки имели преимущество по ходу всего матча и выграли каждый из трех периодов.

Счет в матче на 8-й минуте открыл Коренчук, а на 16-й Слыш реализовал большинство и удвоил перевес хозяев поля. Во втором периоде, на 34-й минуте, Карпенко довел счет до крупного. А в заключительной 20-минутке Башко, Кирющенков и Васильев довершили разром харьковчан.

Таким образом, "Кременчук" смог войти в группу лидеров чемпионата, в то время как "Витязь" по-прежнему делит предпоследнее-последнее места в таблице.

Лидером УХЛ остается "Кривбасс" (9 игр, 20 очков) 2-3 места делят "Донбасс" (8, 19) и "Кременчук" (10, 19), на 4-м месте идет "Дженералз" (9, 17), а замыкают таблицу "Витязь" (8, 3) и "Белый Барс" (10, 3).

11-й тур стартует в субботу, 15 октября, матчем "Донбасс" - "Дженералз".