Лучший бомбардир в истории НХЛ Гретцки стал вице-президентом луба "Эдмонтон Ойлерз"

Уэйн Гретцки будет занимать должность вице-президента компании Oilers Entertainment Group, которая владеет самим клубом, сообщает официальный сайт лиги.

Об этом было объявлено накануне первого матча Эдмонтона в новом сезоне НХЛ, в котором Ойлерз обыграли Калгари со счетом 7:4.

«Это хорошая организация. Я очень рад вернуться сюда и быть частью этой организации», — заявил Гретцки.

«Мы всегда знали, что Эдмонтон — его дом. Его возвращение назревало уже давно. Мы рады снова приветствовать Уэйна в клубе, где началась его легендарная карьера», — заявил владелец клуба Дэрил Катц.

Уэйн Гретцки выступал за Эдмонтон Ойлерз с 1978 по 1988 годы и 4 раза выигрывал с клубом Кубок Стэнли. Уэйн Гретцки является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории НХЛ.