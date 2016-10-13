Лучший бомбардир в истории НХЛ Гретцки стал вице-президентом луба "Эдмонтон Ойлерз"

17:16, 13 октября 2016
Хоккей
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Легендарный канадский хоккеист вошел в руководство компании Oilers Entertainment Group, которая владеет самим клубом.

Гретцки вернулся в клуб, за который выступал в качестве игрока десять лет / nhl.com

Уэйн Гретцки будет занимать должность вице-президента компании Oilers Entertainment Group, которая владеет самим клубом, сообщает официальный сайт лиги.

Об этом было объявлено накануне первого матча Эдмонтона в новом сезоне НХЛ, в котором Ойлерз обыграли Калгари со счетом 7:4.

«Это хорошая организация. Я очень рад вернуться сюда и быть частью этой организации», — заявил Гретцки.

«Мы всегда знали, что Эдмонтон — его дом. Его возвращение назревало уже давно. Мы рады снова приветствовать Уэйна в клубе, где началась его легендарная карьера», — заявил владелец клуба Дэрил Катц.

Уэйн Гретцки выступал за Эдмонтон Ойлерз с 1978 по 1988 годы и 4 раза выигрывал с клубом Кубок Стэнли. Уэйн Гретцки является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории НХЛ.

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