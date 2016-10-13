Юбилейный 100-й чемпионат НХЛ открылся с бомбардирского рекорда новичка "Торонто"

Прошедшей ночью в Национальной хоккейной лиге открылся юбилейный 100-й сезон Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В первом матче чемпионата "Оттава Сенаторс" в овертайме выиграла у "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 5:4, причем новичок "Торонто", первый номер последнего драфта НХЛ, Остон Мэттьюз забил четыре шайбы.

Этим достижением хоккеист вошел в историю НХЛ, так как ранее три игрока в своих первых матчах лиги оформляли хет-трики, однако четыре гола случились впервые.

В других матчах дня победы одержали "Оттава", "Сент-Луис", "Эдмонтон" и "Сан-Хосе".

Оттава — Торонто - 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 08:21 Мэттьюз (Хаймен, Нюландер) — 0:1, 10:26 Райан (Карлссон, Смит) — 1:1, 12:49 Карлссон (Брассар, Райан) — 2:1, 14:18 Мэттьюз — 2:2, 21:25 Мэттьюз (Райлли) — 2:3, 37:52 Брассар - 3:3, 39:57 Мэттьюз (Нюландер, Гардинер) — 3:4, 46:45 Туррис (Стоун) — 4:4, ОТ 00:37 Туррис(Стоун, Карлссон) — 5:4.

Чикаго - Сент-Луис - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Шайбы: 04:38 Паник (Тэйвз, Хосса) - 1:0, 24:52 Шеттенкирк (Пьетранджело, Стин) - 1:1, 33:57 Хартман (Мотте, Крюгер) - 2:1, 39:28 Тарасенко (Счастны, Шеттенкирк) - 2:2, 40:55 Счастны (Тарасенко, Шеттенкирк) - 2:3, 58:54 Тарасенко (Счастны, Стин) - 2:4, 59:41 Апшолл - 2:5.

Эдмонтон - Калгари - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)

Шайбы: 01:01 Марун (Драйзайтль) - 1:0, 01:46 Чиассон (Стейджан, Боума) - 1:1, 05:34 Питлик (Ларссон, Расселл) - 2:1, 15:12 Кассьян (Клефбом, Макдэвид) - 3:1, 28:26 Брауэр - 3:2, 30:51 Фролик (Бэклунд, Джиордано) - 3:3, 32:17 Макдэвид (Секера, Расселл) - 4:3, 34:33 Макдэвид - 5:3, 49:00 Пулюярви - 6:3, 51:29 Уайдмен (Броуди, Бэклунд) - 6:4, 58:38 Эберле (Нюрс) - 7:4.

Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 01:22 Тоффоли (Копитар, Даути) - 0:1, 14:05 Кутюр (Павелски, Торнтон) - 1:1, 43:20 Бернс (Донской, Кутюр) - 2:1.