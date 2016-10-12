"Донбасс" разгромил "Белый Барс" в матче чемпионата УХЛ

В Белой Церкви завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" принимал донецкий "Донбасс" и проиграл со счетом 0:8, сообщает официальный сайт турнира.

Гости решили судьбу матча уже в стартовом периоде, когда забил пять голов.

Дончане открыли счет уже на 2-й минуте благодаря голу Большакову. На 4-й и 16-й минутах Свищев сделал дубль, на 19-й Благой довел счет до 4:0, а на 20-й минуте Большаков, в свою очередь, сделал дубль - 5:0.

В дальнейшем матч проходил более спокойно. Добившись большого преимущества дончане во втором периоде ограничились одним голов, который забил Егоров на 22-й минуте. А в третьем периоде, на 44-й минуте Большаков сделал хет-трик, а на 57-й минуте Егоров - дубль.

Таким образом, "Донбасс" набрал 16 очков в 7 играх и обогнал "Кременук" в борьбе за 3-4 места. По потерянным очкам "Донбасс" является лидером чемпионата, опережая "Кривбасс" из Кривого Рога на 2 очка (20 очков в 9 играх) и столичный "Дженералз" на 5 баллов (17 в 9).

"Белый Барс" по-прежнему делит последнее место в турниной таблице УХЛ с харьковским "Витязем" - по 3 очка в 9 матчах.