Знаменитый украинский хоккеист Федотенко объявил о завершении карьеры

Один из лучших хоккеистов в истории Украины Руслан Федотенко принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на официальный сайт Профсоюза хоккеистов НХЛ.

37-летний уроженец Киева провел в НХЛ 11 сезонов, начиная с 2000 года, когда он в качестве свободного агента стал игроком "Филадельфия Флайерс". Он дважды выиграл Кубок Стэнли - в 2004 году с "Тампа Бэй Лайтнинг" и в 2009 году с "Питтсбург Пингвинз". Кроме этих клубов, Федотенко выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" и "Нью-Йорк Рейнджерс", а последние два сезона провел в клубе АХЛ "Айова Уайлд".

"Вспоминая свою карьеру, я действительно осознаю, как мне повезло выступать на высшем уровне и выиграть Кубок Стэнли даже не один, а два раза. Кроме того, на своем пути я обрел множество друзей", - заявил Федотенко.

"Буду бесконечно благодарен клубу "Филадельфия Флайерс", который дал мне шанс проявить себя на этом уровне. Они поверили в меня и предоставили возможность достигнуть этих высот. Благодарю остальные четыре клуба НХЛ, в которых мне посчастливилось играть" — добавил украинский форвард.

Также отметим, что в сезонах 2012/13 и 2013/14 Федотенко выступал за ХК "Донбасс". Играя за сборную Украины, форвард принимал участие в Олимпийских Играх-2002 в Солт-Лейк Сити.