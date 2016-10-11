"Дженералз" проиграл "Кривбассу" в матче за лидерство в УХЛ

В Белой Церкви (Киевская область) завершился матч лидеров Украинской хоккейной лиги, в котором столичный "Дженералз" принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и проиграл со счетом 3:4, сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче встречались команды, которые занимают 1-2 места в турнирной таблице соревнований.

До игры и у киевлян, и у их соперников было по 17 очков при 8 проведенных матчах.

Первый период в свой актив смело могут занести гости. Подопечные Александра Куликова на фоне оппонентов смотрелись куда увереннее, и вынуждали соперника часто фолить. В результате очередного неосторожного действия, двухминутный штраф получил Кирилл Жовнир. Криворожцы численным большинством воспользовались моментально – Караульщук результативно завершил комбинацию с участием Катрича и Алексюка. Развить успех в первой 20-минутке гостям не удалось, хотя концовку периода она проводили также в большинстве.



Игроки «Дженералз» в перерыве констатировали, что достичь положительного результата в первой трети матча им помешала собственная не сконцентрированность. Отсюда и большое количество ненужных удалений, и плохая реализация моментов. Очевидно, паузу в игровом времени тренерский штаб хозяев использовал на полную. Ведь во втором периоде киевляне заиграли агрессивнее и смогли воплотить свое преимущество в забитые шайбы. Сравнял счет Толкунов, которому удался блестящий дальний бросок. Попытки «Кривбасса» снова склонить чашу весов в свою пользу увенчивались неудачами – большую часть их попыток пресекали защитники «Дженералз», отчаянно блокируя броски соперника. А вот в атаке столичный клуб преуспел – Мушников здорово переиграл Бесхлебного после передачи от Сакова. Стоит отметить, что обе шайбы хоккеисты «Дженералз» забрасывали при своем численном преимуществе. Под конец второго периода их игровой перевес был настолько явным, что даже в равных составах им удалось снова поразить ворота соперника. Шайбу в свой актив записал Цыпнятов.



В третьем периоде игра складывалась уже под диктовку команды из Кривого Рога. Вначале Караульщук ассистировал Слюсарю, который сократил отставание в счете. А сравняли счет подопечные Александра Куликова после ошибки столичных хоккеистов. Селянин перехватил шайбу и здорово реализовал выход один на один с Петровым.

"Дженералз" потерял уверенность, и снова начал сыпать удалениями. Численное большинство сыграло на руку «Кривбассу», и Магеров за пять минут до конца основного времени установил окончательный счет.



В итоге - 4:3, «Кривбасс» добыл волевую победу над «Дженералз» и единолично возглавил турнирную таблицу. У команды из Кривого Рога на счету 20 баллов, у киевлян - 17. Лидером таблицы по потерянным очкам по-прежнему остается "Донбасс" у которого 16 очков при 7 проведенных играх.

Остальные матчи тура состоятся в среду, 12 октября.

«Дженералз» – «Кривбасс» 3:4 (0:1; 3:0; 0:3)

Голы: 0:1 Караульщук (Катрич, Алексюк), 13:40 - бол., 1:1 Толкунов (Лялька, Мушников), 21:57 - бол., 2:1 Мушников (Саков, Басков), 25:04 - бол., 3:1 Цыпнятов (Басков, Лялька) 36:53, 3:2 Слюсарь (Караульщук), 47:34, 3:3 Селянин 52:26, 3:4 Магеров (Караульщук, Слюсарь) 55:02 - бол.