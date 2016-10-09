"Донбасс" сместил "Кременчук" с первого места в турнирной таблице УХЛ

Донецкий "Донбасс" победил "Кременчук" со счетом 3:1 в центральном матче тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Никита Буценко, Всеволод Толстушко и Денис Кочетков. За гостей голом отметился Александр Дегтярев.

В других матчах тура победы одержали "Дженералз" и "Кривбасс", которые теперь имеют по 17 очков в активе и делят лидерство в турнирной таблице УХЛ. Однако теневым лидером по-прежнему остается "Донбасс", который набрал 16 очков, но сыграл на один матч меньше.

"Кременчук", который до этого был лидером чемпионата, откатился на четвертое место. Далл следуют "Витязь" и "Белый Барс".

Донбасс — ХК Кременчук - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 08:51 Буценко (Никифоров, Р. Благой) - 1:0; 18:51 Толстушко (Гаврик, Бабинец - больш.) - 2:0; 43:52 Дегтярев (Исаенко, Коренчук) - 2:1; 56:48 Кочетков (Буценко, Большаков) - 3:1.

Дженералз (Киев) — Белый Барс (Белая Церковь) - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Шайбы: 08:06 Разумов (Козиенко) - 0:1; 14:35 Мушников (Басков, Толкунов) - 1:1; 35:11 Сухонос (А. Люльчук, Разумов) - 1:2; 49:47 Бондаренко (Мушников, Шпак) - 2:2; 50:23 Лялька (Саков, Басков) - 2:3; 55:18 Лиманский (Бондаренко, Мушников) - 2:4; 55:36 Саков (Басков, Лялька) - 2:5.

Витязь (Харьков) — Кривбасс (Кривой Рог) - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: Рябенко (Слюсарь, Вал. Алексюк — меньш.) - 0:1; 17:56 Посевин (Еловиков, Попов - больш.) - 1:1; 26:33 Еловиков (Посевин, Миколенко) - 2:1; 32:14 Александров (Вал. Алексюк, Караульщук — больш.) - 2:2; 44:23 Нименко (Рябенко, Селянин -больш.) - 2:3; 49:15 Лазаренко (Ханин) - 3:3; 57:04 Катрич (Селянин - меньш.) - 3:4.