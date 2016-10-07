Харьковский "Витязь" отказался от услуг трех защитников, взамен подписав двух новичков

Харьковский клуб Украинской хоккейной лиги "Витязь" произвел перестройку в защитной линии, отзаявив трех игроков и дозаявив на нынешний сезон двух хоккеистов, сообщает официальный сайт УХЛ.

Клуб отзаявил трёх защитников - Олега Новикова, не сыгравшего после своей дозаявки ни одной игры, Романа Пантелеймонова (2 игры, 0 очков) и Владимира Оксёненко (3 игры, 2+1 очков).

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Контракт с «Витязем» подписал 22-летний защитник Валентин Сирченко (рост – 176 см, вес – 80 кг, хват левый), который успел провести в этом сезоне в составе «Кременчука» одну игру. Ранее в составе «Кременчука» Сирченко становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата Украины в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 соответственно. Выступал в сборных Украины до 18 и до 20 лет.

Также клуб подписал контракт с 28-летним Денисом Завгородько (рост – 181 см, вес – 82 кг, хват левый). В предыдущем сезоне он уже выступал в составе«Витязя» (5 игр, 4+6 очков). Становился обладателем бронзовых медалей чемпионатов Украины в сезонах 2005/2006, 2007/2008.

Как сообщал УНИАН, на данный момент "Витязь" занимает предпоследнее 5-е место в турнирной таблице УХЛ, набрав в 6 матчах 3 очка. Столько же набрал и "Белый Барс" (Белая Церковь), но у команды из Киевской области 8 проведенных матчей в нынешнем сезоне УХЛ.