Форвард "Эдмонтона" стал самым молодым капитаном в истории НХЛ

Канадский форвард команды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал самым молодым капитаном в 100-летней истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). О факте назначения 19-летнего хоккеиста капитаном сообщил официальный сайт клуба.

Ранее наиболее молодым капитаном в НХЛ был швед Габриэль Ландеског, который три года назад получил капитанскую нашивку "Колорадо Эвеланш" также в 19 лет.

Отметим, что Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" под 1-м номером драфта НХЛ в 2015 году. В минувшем сезоне он провел за канадский клуб 45 матчей в НХЛ, забив 16 голов и отдав 32 передачи.

Кроме того, в мае 2016 года форвард в составе сборной Канады стал победителем чемпионата мира в России.

"Эдмонтон Ойлерз" с 1984 по 1990 год пять раз выигрывал Кубок Стэнли. Последние 10 сезонов команда ни разу не участвовала в плей-офф НХЛ.