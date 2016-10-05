"Кременчук" возглавил турнирную таблицу Украинской хоккейной лиги
21:56, 05 октября 2016Хоккей
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Теневым лидером чемпионата по-прежнему остается ХК "Донбасс".
"Кременчук" победил "Белый Барс" / ХК "Кременчук"
ХК "Кременчук" одержал домашнюю победу над белоцерковским "Белым Барсом" и возглавил турнирную таблицу Украинской хоккейной лиги (УХЛ).
Матч 8-го тура чемпионата завершился со счетом 5:2 в пользу кременчугской команды. Две шайбы в ворота противников забил Сергей Кузьмик, одним голом отличились Илья Коренчук, Игорь Коваленя и Владислав Луговой.
Таким образом, "Кременчук" взял пятую победу в восьми матчах и набрал в турнирной таблице 16 очков. Далее следуют киевские "Дженералз" и криворожский "Кривбасс", имеющие по 14 очков.
Теневым лидером УХЛ остается донецкий "Донбасс", в активе которого 13 очков и две игры в запасе.
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