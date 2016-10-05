Капитан хоккейного "Кременчука" дисквалифицирован на четыре игры УХЛ

Защитник команды Украинской хоккейной лиги "Кременчук" Владимир Романенко понесет дисциплинарное наказание в виде дисквалификации на четыре матча, сообщает официальный сайт УХЛ.

"В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча и рапорта главного судьи, контрольно-дисциплинарный комитет сообщает, что за вмешательство в действия арбитра матча во время игры №19 чемпионата Украинской хоккейной лиги, игрок команды «Кременчук» Владимир Романенко был наказан матч-штрафом, согласно Правилу 116.V", - говорится в сообщении УХЛ.

Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в рапорте главного судьи матча и в соответствии с мерами дополнительного наказания, предусмотренными пунктом 4.13 Дисциплинарного регламента Украинской хоккейной лиги, контрольно-дисциплинарный комитет применил к Владимиру Романенко норму наказания в виде обязательной дисквалификации на 2 календарные игры и дополнительной дисквалификации на 2 календарные игры.

Как сообщал УНИАН, на данный момент "Крменчук" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав в 7 играх 13 очков.