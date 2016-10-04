"Дженералз" неожиданно проиграл "Кременчуку" в центральном матче 7-го тура УХЛ

В Украинской хоккейной лиги прошли матчи 7-го тура регулярного чемпионата, где главаной неожиданностью стало домашнее поражение одного из лидеров турнира "Дженералз" от "Кременчука", сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 2:3.

Киевляне выиграл первый период благодаря голу Баскова на 11-й минуте игры. В середине второго периода на 33-й минуте, игрок "Кременчука" Кузьмик сравнял счет, но спустя минуту Безуглый вновь вывел киевлян вперед - 2:1. Это был последний гол киевлян в этой игре.

В свою очередь, в третьем периоде, Кича на 48-й минуте во второй раз в матче сравнял счет. Решающий гол на 53-й минуте забил Коренчук.

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В еще одном матче тура "Белый Барс" (Белая Церковь) проиграл "Кривбассу" (Кривой Рог) - 4:6. В свою очередь, матч "Донбасс" (Донецк) - "Витязь" (Харьков) перенесен на другую дату.

После 7-ми туров в турнирной таблице УХЛ установилось двоевластие. По 14 очков у "Дженералз" и "Кривбасса". По 13 баллов у "Кременчука" и "Донбасса" (6 игр), По 3 балла у "Витязя" (6) и "Белого Барса".

Завтра, 5 октября, в рамках 8-го тура состоится матч "Кременчук" - "Белый Барс". Матч между «Кривбассом» и «Донбассом», ранее запланированный на 5 октября, состоится 5 декабря в Кривом Роге. Также матч «Дженералз» и «Витязя», по обоюдному согласию клубов, переносится с 6 октября на 14 декабря.