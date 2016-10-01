Хоккейный клуб "Кременчук" разорвал контракт с российским нападающим

ХК «Кременчук» расторг контракт с нападающим Алексеем Овчинниковым, сообщается на официальном сайте команды.

Российский легионер сыграл в регулярном чемпионате УХЛ за кременчужан три матча, где набрал ноль очков.

"ХК «Кременчук» желает Алексею успехов в его дальнейшей карьере", - говорится в заявлении команды.

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На данный момент "Крменчук" набрал 10 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги.

Как сообщал УНИАН, после 6-ти туров кременчугская команда на 1 балл отстает от "Кривбасса" - 11. У дуэта лидеров "Дженералз" и "Донбасс", соответственно, 14 и 13 очков. У дуэта аутсайдеров - харьковского "Витязя" и "Белого Барса" (Белая Церковь) - по 3 балла.