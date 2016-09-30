Матч УХЛ Донбасс – Витязь перенесен на декабрь

13:53, 30 сентября 2016
Хоккей
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Произошло изменение в календаре матчей Украинской хоккейной лиги.

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Игра в рамках 7-го тура чемпионата Украинской хоккейно лиги между "Донбассом" (Донецк) и "Витязем" (Харьков) перенесена на декабр, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Встреча, которая должна была состояться в Дружковке завтра 1-го октября, перенесена на 7 декабря.

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О причинах переноса не сообщается.

Как сообщал УНИАН, после 6-ти туров чемпионата УХЛ"Донбасс" идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. "Витязь" ялвеятся аутсайдером - последнее 6-е место и 3 балла на счету.   

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