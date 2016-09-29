В Украине впервые состоится чемпионат по хоккею среди женских команд

Исполком Федерации хоккея объявил о готовности к старту первого чемпионата Украины по хоккею среди женских команд, сообщает пресс-служба ФХУ со ссылкой на вице-президента федерации Георгия Зубко.

В первом чемпионате примут участие четыре команды. Это столичная «Украиночка» и «Днепровские Белки», которые были сформированы еще в прошлом году, а также кременчугская «Лавина» и харьковские «Пантеры».

О подробностях подготовки к проведению первого чемпионата рассказала председатель женского комитета Федерации хоккея Украины Юлия Артемьева. «Мы провели плодотворную работу по поиску спонсоров. Благодаря усилиям нашего комитета, начиная с августа месяца, все команды-участницы соревнования получали по одному дополнительному бесплатному тренировке на льду в неделю. И эта практика будет продолжаться. Понятно, что команды-участницы являются новичками в мире хоккея. Поэтому на этом этапе организатор соревнования примет большую часть организационных вопросов на себя», – сообщила Артемьева.

«Все команды имеют полноценные игровые составы, но продолжают комплектацию. Более того – в первом чемпионате планируют принять участие легионеры из Канады, США, ОАЭ и Молдовы, которые смогут как добавить изюминку соревнованию, так и повысить его уровень», – добавила Артемьева.

Также по словам председателя комитета интерес к участию в соревновании проявлял клуб из Румынии. Впрочем на данном этапе его участие в чемпионате не рассматривается.

Чемпионат пройдет в два этапа. Первый из них предусматривает проведение четырех однокруговых мини-турниров в каждом из городов, где базируются участники соревнования. Второй этап пройдет в формате Финала четырех: команды в течение уик-энда проведут полуфинальные матчи, матч за бронзовые награды и финал. Первый тур чемпионата состоится с 18 по 20 ноября 2016 года в Киеве. Первый чемпион Украины по хоккею среди женщин определится в Международный женский день – 8 марта 2017 года.