Сборная Канады выиграла у Европы первый финальный матч хоккейного Кубка мира

В Торонто (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка мира по хоккею, в котором сборная Канады обыграла команду Европы со счетом 3:1, сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча была решена уже в стартовой 20-минутке.

Канадцы без раскачки начали матч и уже на 3-й минуте Брэд Маршанд открыл счет. Спустя 11 минут Стивен Стэмкос удвоил преимущество хозяев турнира. И только в середине второго периода, на 28-й минуте, в составе сборной Европы отличился Томаш Татар, сокративший счет до минимума. Итог матчу в середине третьего периода подвел Патрис Бержерон - 3:1.

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Второй матч серии до двух побед состоится в ночь на 30 сентября по киевскому времени. Третий матч, если понадобится, в ночь на 2 октября.

Как сообщал УНИАН, сборная Европы стала главной сенсацией Кубка мира, обыграв по ходу турнира команды США, Чехии и Швеции. Команда составлена из игроков 8 стран Европы, не представленных отдельно на КМ. 23 игрока представляют Австрию, Данию, Германию, Норвегию, Словакию, Словению, Францию и Швейцарию. В ее состав не могут войти игроки из Чехии, Швеции, Финляндии и России, представленных на турнире.