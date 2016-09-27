Лидеры УХЛ "Дженералз" и "Донбасс" встретятся в 6-м туре регулярного чемпионата

28-29 сентября состоятся матчи 6-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, центральным из которых станет противостояние лидеров отечественного хоккея - киевского "Дженералз" и донецкого "Донбасса", сообщает официальный сайт УХЛ.

К очному противостоянию прошлогодние финалисты подходят с одинаковым количеством очков. И только за счет лучшей разницы шайб на первом месте турнирной таблицы расположился «Донбасс». Нередко на первый план в играх этих команд выходит игра в неравных составах. В качестве подтверждения – 9 сентября в Дружковке три из четырех шайб дончане забили в формате «5х4». Тогда. в первом очном матче нынешнего сезона, "Донбасс" выиграл со счетом 4:0. Вторая игра состоится 28 сентября в Белой Церкви на Арене «Белый Барс». Начало игры в 18:45.

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В свою очередь, "Белый Барс" будет проводить матч в Харькове против аутсайдера нынешнего первенства "Витязя". Пятиматчевая безвыигрышная серия «Витязя» обязывает команду Виталия Литвиненко делать серьезную ставку на завтрашнюю игру. А если учесть, что после игры на домашней арене «Салтовский лед» харьковчан ожидают два выездных матча против «Донбасса» и «Дженералз», потеря очков в ближайшем туре может перерасти для них в настоящую катастрофу. При этом реабилитироваться за разгромное поражение от дончан в предыдущем туре в первой столице Украины будет пытаться и «Белый Барс». Тем более, что у Константина Буценко уже есть рецепт побед над «Витязем». В матче первого круга команда из Киевской области выиграла со счетом 3:1

Закроют шестой тур встречей «Кременчук» - «Кривбасс» (Кривой Рог). Матч этих команд в рамках первого круга пока что единственный в чемпионате, когда команды не сумели выяснить сильнейшего в основное время. В Кривом Роге они обменялись голами в стартовые десять минут, после чего выдали два «сухих» периода. А решающим в матче стал бросок Александра Селянина, который на второй минуте овертайма принес победу «Кривбассу».

Как сообщал УНИАН, после первого круга чемпионата Украины (по 5 матчей), у "Донбасса" и "Дженералз" по 12 очков, "Кременчука" - 10, "Кривбасса" - 8, "Белого Барса" - 3, "Витязя" - 0.