Сборная Европы неожиданно победила Швецию и стала вторым финалистом Кубка мира НХЛ

Сборная Европы стала вторым финалистом Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Прошедшей ночью европейцы сенсационно победили одного из фаворитов турнира сборную Швеции. Героем встречи стал словацкий форвард "Детройт Ред Уингс" Томаш Татар, отправивший в ворота соперника две шайбы, в том числе победную в овертайме.

В финале сборная Европы сыграет против Канады, которая ранее в другом полуфинале победила Россию.

Швеция — Европа - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 22:31 Бэкстрем (Стралман, Хорнквист) - 1:0, 36:27 Габорик (Эрхофф, Копитар) - 1:1, 40:12 Татар (Секера) - 1:2, 55:28 Карлссон (Х.Седин, Д.Седин) 2:2, ОТ 03:43 Татар (Зуккарелло, Копитар) - 2:3.