Сборная Канады разобралась с Россией и вышла в финал Кубка мира НХЛ

Сборная Канады стала первым финалистом Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Прошедшей ночью канадцы победили сборную России со счетом 5:2. Примечательно, что в конце второго периода россияне смогли выйти вперед в матче, но их преимущество продержалось лишь чуть больше минуты - канадцы сразу же отыгрались, а уже в следующие 10 минут забросили еще три шайбы.

В финале сборная Канады встретится с победителем другого полуфинального матча, который состоится сегодня ночью - сборная Европы сыграет против Швеции.

Канада - Россия - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Шайбы: 07:40 Кросби - 1:0, 28:47 Кучеров (Зайцев, Малкин) - 1:1, 36:24 Кузнецов (Телегин, Дадонов) - 1:2, 37:36 Маршан (Кросби, Бержерон) - 2:2, 41:16 Маршан (Кросби, Бержерон) - 3:2, 45:48 Перри (Кутюр, Власич) - 4:2, 49:22 Таварес (Гетцлаф, Власич) - 5:2, 59:51 Панарин (Кулемин, Кучеров) - 5:3.