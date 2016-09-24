"Дженералз" одолел "Кривбасс" в матче УХЛ

В Кривом Роге завершился матч 4-го тура чемпионата Украины по хоккею, в котором "Кривбасс" принимал киевский "Дженералз" и проиграл со счетом 2:4, сообщает официальный сайт УХЛ.

Судьба матча была решена в третьей заключительной 20-минутке.

Команды, занимавшие перед началом игры 2-3 места в турнирной таблице УХЛ (их рахделяло всего 1 очко), на равных провели два периода. Киевляне дважды выходили вперед, но хозяева льда оба раза сравнивали результат. Уже спустя 43 секунды после начала матча счет открыл Саков, но на 6-й минуте Пидгруский сравнял результат. Во 2-м периоде, на 31-й минуте, Костюк вновы вывел "Дженералз" вперед. Но, спустя 8 минут, на 39-й, Нименко сравнял счет.

Решающей в этом матче стала третья 20-минутка, когда Лялька на 54-й минуте в третий раз вывел киевлян вперед, а Басков за 6 секунд до конца матча поразил пустые ворота соперника - 4:2. Любопытно, что в этом эпизоде киевляне играли с ббольшим численным преимуществом 5х3, а соперник заменил вратаря на полевого игрока.

Таким образом, "Дженералз" стал единоличным лидером турнирной таблицы УХЛ, набрав 12 очков. У донецкого "Донбасса" 9 баллов, но на одну игру меньше, у "Кривбасса" - 8.

Первый круг УХЛ завершится в воскресенье матчами "Донбасс" - "Белый Барс" (Белая Церковь) и "Витязь" (Харьков) - "Кременчук" (Кременчуг).