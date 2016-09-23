Россия стала последним полуфиналистом Кубка мира по хоккею, где сыграет с Канадой

В Торонто (Канада) завершились матчи групповой стадии Кубка мира по хоккею, где последнюю путевку в полуфинал завоевала сборная России, сообщает официальный сайт турнира.

Россияне в решающем матче Группы В обыграли команду Финляндии со счетом 3:0.

После достаточно напряженного и равного периода судьба матча была решена в начале второй 20-минутки. С интервалом в полторы минуты голы забили Владимир Тарасенко (24-я минута) и Иван Телегин (26-я), обеспечив россиянам комфортное преимущество в две шайбы - 2:0. А в начале третьего периода, на 44-й минуте, Евгений Малкин подхватил шайбу у края площадки, проехал вдоль борта, после чего сам бросил по воротам, не дожидаясь партнеров. Бросок получился хлестким и точным - 3:0. Любопытно, что началом атаки послужило столкновение игрока сборной Финляндии с арбитром и потеря шайбы командой Суоми.

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В другом матче дня играли аутсайдеры Группы А Чехия и США, которые досрочно отеряли все шансы на выход в полуфинал. В "матче престижа" победу одержала команда Чехии - 4:3. А вот американцы, ставшие главной командой-разочарованием турнира, так и не сумели набрать ни одного очка.

В полуфиналах сыграют Канада - Россия (в ночь на воскресенье, 25 сентября, в 2:00 по киевскому времени) и Швеция - Европа (25 сентября, 20:00).

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по хоккею проходит в Торонто с 17 сентября по 1 октября.