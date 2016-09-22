Сборная Швеции стала третьим полуфиналистом Кубка мира НХЛ

Сборная Швеции стала третьим полуфиналистом Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Прошедшей ночью шведы в овертайме проиграли сборной Северной Америки со счетом 3:4, но все равно набрали достаточное количество очков, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф из группы В.

В этой же группе на второе место в полуфинале претендуют команды Северной Америки и России, а команда Финляндии уже лишилась шансов пройти в следующий этап.

В группе А сборная Канады, ранее прошедшая в полуфинал, обыграла команду Европы со счетом 4:1 и набрала максимальное количество очков в трех матчах первого этапа. Сборная Европы также сыграет в полуфинале, а команды Чехии и США потеряли шансы на выход в плей-офф.

Северная Америка U-23 - Швеция - 4:3 ОТ (3:2, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 00:30 Мэттьюз (Райлли, Макдэвид) - 1:0, 01:35 Трочек (Гостисбихир, Айхель) - 2:0, 08:24 Форсберг (Хорнквист, Бэкстрем) - 2:1, 13:57 Гудро (Гостисбихир) - 3:1, 16:28 Бэкстрем (Форсберг, Карлссон) - 3:2, 46:50 Берглунд (Карлссон, Содерберг) - 3:3, в овертайме 04:11 Маккиннон (Гудро, Гостисбихир) - 4:3.

Канада - Европа - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 04:01 Кросби (Боумистер) - 1:0, 19:05 Тэйвз (Дюшен) - 2:0, 24:38 Хосса (Копитар, Эрхофф) - 2:1, 34:48 Тэйвз (Кутюр) - 3:1, 57:33 Кутюр (Тэйвз, Власич) - 4:1.

Последние матчи в группах состоятся сегодня ночью. Чехия сыграет с США, а Россия с Финляндией.