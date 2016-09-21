Сборные Канады и Европы досрочно гарантировали себе места в полуфинале хоккейного Кубка мира

В Торонто завершились матчи третьего игрового дня Кубка мира, в рамках которого сборная Канады обыграла команду США и гарантировала себе и объединенной команде Европы путевки в полуфинал, сообщает официальный сайт турнира.

Канадцы выиграли матч у принципиального соперника со счетом 4:2.

Судьба матча была решена в первые 12 с половиной минут игры. Если на 5-й минуте американцы открыли счет усилиями Райана Макдоны, то затем, в конце шестой - начале седьмой минут, в течение 14 секунд Мэтт Дюшен и Кори Перри за 14 секунд превратили 0:1 в 2:1 в пользу команды Канады. А еще через шесть минут Дюшен оформил дубль, доведя преимущество своей команды до 3:1. В середине второго периода каандцы и вовсе довели счет до крупного, но на предпоследней минуте матча гол престижа забил Ти Джей Оши - 2:4. Сборная США сенсационно выбыла из турнира.

Ранее сборная Канады разгромила Чехию (6:0) а сборная Европы в первых двух матчах турнира обыграла команды США (3:0) и Чехии (3:2 в овертайме). Матч Канада - Европа, который определит победителя группы и будет влиять на состав пар-полуфиналистов, состоится в ночь на 22 сентября.

Команда-сенсация турнира состоит из 23 хоккеистов из 8 стран (Австрия, Дания, Германия, Норвегия, Словакия, Словения, Франция, Швейцария).

В Группе В в ночь на среду сборная Швеции обыграла Финляндию со счетом 2:0. Здесь турнирная ситуация запутана до предела. Сборная Швеции имеет в активе четыре очка и в третьем туре встретится с североамериканцами, которые набрали два очка. На счету сборной России те же два балла, у финнов - ни одного. В группе может сложиться ситуация, когда 3 команды наберут по 4 очка, поэтому еще никто не гарантировал себе попадания в полуфинал соревнований.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по хоккею проходит в Торонто (Канада) с 17 сентября по 1 октября.