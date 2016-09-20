Сборная России обыграла Северную Америку, а Европа - Чехию в третий день Кубка мира

В Торонто завершились матчи третьего игрового дня Кубка мира, где сборная Европы обыграла команду Чехии, а команда России оказалась сильнее Северной Америки (состоит из игроков до 23-х лет), сообщает официальный сайт турнира.

Собранная из игроков Германии, Швейцарии, Словакии и пр. сборная Европы одержала на Кубке мира вторую победу подряд. После сенсационного выигрыша в первом матче турнира у команды США (3:0), европейцы одолели команду Чехии. Игра проходила в приблизительно равной борьбе и основное время завершилось вничью - 2:2. Решающий гол в овертайме забил немецкий нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Таким образом, в группе А у сборной Европы 4 очка (2 игры), Канады - 2 (1), Чехии - 1 (2), США - 0 (1).

В ночь на среду состоится матч Канада - США, где в случае успеха канадцев определятся оба полуфиналиста от этого квартета - сборные Канады и Европы.

В свою очередь, сборная России играла с молодыми звездами Северной Америки и обыграла их в упорной борьбе. Решающими стали 6 минут во 2-м периоде, когда россияне забросили четыре шайбы подряд в ворота соперника. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Остон Мэттьюс, Морган Райлли и Райан Ньюджент-Хопкинс.

В этой группе у россиян шведов и североамериканцев по 2 балла, а у комнады Финляндии - 0.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира проходит в Торонто (Канада) с 17 сентября по 1 октября.