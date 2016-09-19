Хоккейная сборная России проиграла Швеции на Кубке мира НХЛ

Сборные Швеции и Северной Америки одержали победы в своих первых матчах на Кубке мира, который проходит в Торонто под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Швеция обыграла сборную России со счетом 1:2, а Северная Америка справилась с Канадой - 4:1.

Швеция - Россия - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 30:41 Ландеског (Карлссон, Бэкстрем - больш.) - 1:0; 32:52 Хедман (Хагелин, Х. Седин) - 2:0; 59:27 Овечкин (Малкин, Дацюк) - 2:1.

Финляндия - Северная Америка U-23 - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Шайбы: 05:03 Айхель (Мэттьюз, Макдэвид - больш.) - 0:1, 25:27 Гудро (Парейко, Ларкин) - 0:2, 27:27 Дрюэн (Ньюджент-Хопкинс, Гостисбихир) - 0:3, 34:37 Маккиннон (Парейко) - 0:4, 55:53 Филппула (Йокинен, Комаров) - 1:4.

Напомним, во вчерашних матчах в группе А победителями стали команды Канады и Европы.

Отметим, что Кубок мира под эгидой НХЛ был организован впервые с 2004 года и не входит в систему международного хоккея IIHF (Международной федерации хоккея на льду - ред.).