"Донбасс" стал единоличным лидером Украинской хоккейной лиги

ХК "Донбасс" и ХК "Кременчук" выиграли свои матчи 3-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги.

"Донбасс" победил "Кривбасс" со счетом 3:1, а ХК "Кременчук" взял первую победу в сезоне, обыграв на выезде "Белый Барс".

После матчей 3-го тура "Донбасс" с тремя победами и девятью очками возглавил турнирную таблицу чемпионата. Далее следуют киевские "Дженералз" и "Кривбасс".

Донбасс (Донецк) - Кривбасс (Кривой Рог) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 08:21 Никифоров (Демянюк, Таран) — 1:0; 25:00 Савченко (Белоусов, Караульщук) — 1:1; 27:08 Кочетков (Шафаренко) — 2:1; 32:27 Таран (Кугут, Демянюк — больш.) — 3:1

Белый Барс (Белая Церковь) - ХК Кременчук - 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

Шайбы: 00:48 Логач (Сеник, Ружников) — 1:0; 25:06 Ромащенко (Дворецкий — больш.) — 2:0; 31:32 Кича (Петранговский, Башко — больш.) — 2:1; 36:08 Кузьмик (Слыш, Коренчук) — 2:2; 19:56 Слыш (Романенко, Коренчук — больш.) — 2:3; 40:30 Слыш (Кузьмик, Коренчук) — 2:4; 48:50 Гниденко (Петранговский, Башко — меньш.) — 2:5; 52:06 Коваленя (Сирченко, Бойков) — 2:6; 56:20 Коренчук (Романенко — больш.) — 2:7; 57:50 БОйков (Коваленя, Карпенко) — 2:8.