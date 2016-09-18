Сборные Канады и Европы начали с побед Кубок мира НХЛ

Сборная Канады и сборная Европы выиграли первые матчи на Кубке мира НХЛ, который прошедшей ночью стартовал в Торонто.

Сборная Канады со счетом 6:0 победила Чехию, а объединенная команда Европы выиграла 3:0 у США. Оба матча состоялись в рамках группы А, матчи группы В пройдут ближайшей ночью.

Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 08:26 Кросби (Маршан, Стэмкос) - 1:0, 17:08 Маршан (Бернс, Кросби) - 2:0, 19:59 Бержерон (Маршан) - 3:0, 27:22 Торнтон (Кросби, Дюшен) - 4:0, 34:56 Тэйвз (Гетцлаф, Таварес - больш.) - 5:0, 52:41 Пьетранджело (Даути, Таварес - больш.) — 6:0.

Сборная Европы - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 04:19 Габорик (Нильсен, Зуккарелло) - 1:0, 24:02 Драйзайтль (Нидеррайтер, Ридер) - 2:0, 38:32 Беллмор (Хансен, Эрхофф) - 3:0.

Отметим, что Кубок мира под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был организован впервые с 2004 года и не входит в систему международного хоккея IIHF (Международной федерации хоккея на льду - ред.).

В турнире участвуют восемь команд - Канада, Чехия, Финляндия, Россия, Швеция, США, сборная Европы и сборная Северной Америки U-23. Все матчи проходят в "Эйр Канада Центре" в Торонто.