"Дженералз" обыграл "Витязь" в гостевом матче 3-го тура УХЛ

В Харькове завершился матч 3-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Витязь" принимал на своем льду киевский "Дженералз" и проиграл со счетом 3:4, сообщает официальный сайт турнира.

Киевляне проиграли первый период, но выиграли два последующих.

Впервые в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины «Витязю» удалось уйти на перерыв в качестве лидера. Достойно отразив все попытки забить гостей, хозяева провели несколько неплохих атак и по истечении четверти часа открыли счет. Результативный бросок удался Егору Посевину, которому ассистировали Поддубный и Лазаренко – 1:0.

Восстановить паритет в счете киевлянам удалось в дебюте второго отрезка. Играя в численном большинстве, Мушников забросил свою дебютную шайбу в свитере «Генералов» после перепасовки Сакова и Баскова – 1:1. А под занавес периода столичные «офицеры» вышли вперед. На ворота Напненко выскочили Басков и Лялька – первый пасовал, второй забивал – 1:2.

Впрочем, удерживать перевес киевлянам удалось всего шесть минут – после броска издали Оксененко удачно на добивании сыграл Кривонос – 2:2.

Исход встречи в заключительной 20-минутке решил Алексей Басков. К двум результативным передачам во втором периоде нападающий «Дженералз» добавил два попадания в цель в третьем. На 53-й минуте Миколенко сократил отставание харьковчан до минимума, но разжиться хотя бы одним очком в матче его команде это не помогло.

Таким образом, в турнирной таблице у "Донбасса" (2 игры) и "Дженералз" (3) по 6 очков, "Кривбасса" (2) - 5, "Белого Барса" (2) - 3, "Кременчука" (2) - 1, "Витязя" - (3) - 0.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 18 сентября, состоятся матчи "Донбасс" - "Кривбасс" и "Белый Барс" - "Кременчук".