"Донбасс" и "Кривбасс" прошли без поражений первые два тура Украинской хоккейной лиги

В среду-четверг состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, по итогам котором донецкий "Донбасс" и "Кривбасс" (Кривой Рог) стали лидерами турнирной таблицы первенства.

Обе команды прошли стартовые туры первенства без поражений.

"Донбасс" в матче 2-го тура встречался в Харькове с "Витязем" и разгромил оппонента со счетом 2:7. Гости выиграли все три периода матча - 3:1, 2:0 и 2:1 - а самыми активными в составе "Донбасса" оказались Егоров и Никифоров, забившие по два гола.

В свою очередь, "Кривбасс" на своем льду разгромил "Белый Барс" (Белая Церковь, Киевская область) со счетом 6:0. Здесь команда-победительница также имела подавляющее преимущество, выиграв все три игровые 20-минутки - 1:0, 3:0 и 2:0.

В еще одном матче дня "Кременчук" принимал киевский "Дженералз" и проиграл со счетом 1:3. После двух равных периодов (0:0, 1:1) гости склонили чашу весов в свою пользу в заключительном третьем периоде. Главным героем матча стал Виталий Лялька, сделавший хет-трик - все три гола команды в матче.

Таким образом, в турнирной таблице у "Донбасса" 6 очков, "Кривбасса" - 5 (одна победа не в основное время). "Белого Барса" и "Дженералз" - по 3, "Кременчука" - 1, "Витязя" - 0.

3-й тур УХЛ состоится 17-18 сентября.