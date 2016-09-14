Новый регламент ЧМ по хоккею: матчи турнира в Киеве будут проходить ежедневно

Федерация хоккея Украины обнародовала расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2017 года в дивизионе ІА, который состоится в Киеве, сообщает пресс-служба ФХУ.

Данный вариант расписания матчей не является привычным, ведь матчи чемпионата мира будут проходить каждый день. «В типовой схеме проведения чемпионатов мира в этом дивизионе есть пять игровых дней в неделю. При этом, в каждый игровой день проводятся сразу по три поединка. Предложенный украинской стороной вариант является очень удобным для телевидения – а интерес к телевизионным трансляциям матчей чемпионата проявили уже в тринадцати странах – и болельщиков. Самое главное, что при этом выдержаны все требования Спортивного регламента IIHF относительно дней отдыха для команд», – сообщил директор по проведению соревнований Международной федерации хоккея Ханнес Едерер.

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Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин отметил, что данное предложение разрабатывалось в первую очередь с учетом интересов зрителей, чтобы как можно большее количество матчей собрали полные трибуны столичного Дворца спорта.

Как уже сообщалось ранее, матчем-открытием соревнований станет поединок национальных сборных команд Украины и Венгрии (22 апреля, 13:30). Завершится чемпионат также с участием нашей команды – в заключительном поединке турнира подопечным Александра Савицкого будут противостоять хоккеисты из Южной Кореи (28 апреля, 20:30). Также наша команда сыграет со сборными Польши (23 апреля, 20:30), Австрии (25 апреля, 20:30) и Казахстана (26 апреля, 20:30).

Чемпионат мира-2017 по хоккею пройдет во Дворце спорта Киева с 22 по 28 апреля. В свою очередь, песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Международном выстовочном центре.