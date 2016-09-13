В сборной Швеции произошла замена накануне старта Кубка мира

Шведская хоккейная ассоциация в понедельник объявила, что нападающий "Сент-Луис Блюз" Патрик Берглунд вошел в состав команды для участия в Кубке мира по хоккею, сообщает официальный сайт турнира.

Он заменит получившего травму форварда "Анахайм Дакс" Рикарда Ракелла. 28-летний Берглунд в 555 матчах забил 128 голов и набрал 262 очка.

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Берглунд — серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. В первой сборной с 2008 года. Выступает за команду НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Как сообщал УНИАН, Кубок мира пройдет в Air Canada Centre в Торонто с 17 сентября по 1 октября.