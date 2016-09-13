В сборной Швеции произошла замена накануне старта Кубка мира
14:14, 13 сентября 2016Хоккей
212
Патрик Берглунд заменит получившего травму форварда Рикарда Ракелла.
Берглунд в последний момент попал в состав сборной Швеции / nhl.bamcontent.com
Шведская хоккейная ассоциация в понедельник объявила, что нападающий "Сент-Луис Блюз" Патрик Берглунд вошел в состав команды для участия в Кубке мира по хоккею, сообщает официальный сайт турнира.
Он заменит получившего травму форварда "Анахайм Дакс" Рикарда Ракелла. 28-летний Берглунд в 555 матчах забил 128 голов и набрал 262 очка.
Читайте такжеКоманды-участницы хоккейного Кубка мира провели первые контрольные матчи
Берглунд — серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. В первой сборной с 2008 года. Выступает за команду НХЛ «Сент-Луис Блюз».
Как сообщал УНИАН, Кубок мира пройдет в Air Canada Centre в Торонто с 17 сентября по 1 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter